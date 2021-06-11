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Onyekuru'nun kaderi Terim'e bağlı! Nijeryalı Galatasaray'da kalmak istiyor

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Giriş: 11.06.2021 09:44
Başkanlık seçimlerinin sonuçlanmasını bekleyen Galatasaray transferde deyim yerindeyse hareket bile edemiyorş. Satın alma opsiyonunun süresi bugün bitecek olan Henry Onyekuru, Fatih Terim’in Galatasaray’da devam etme ihtimalini hesaba katarak transfer tekliflerine yanıt vermiyor. 3 kez Galatasaray'da kiralık forma giyen Onyekuru'nun yeni sezonda nerede olacağı belirsiz. Nijeryalı yıldız, Fatih Terim görevde kalırsa Sarı-Kırmızılı formayla kariyerini sürdürecek. İşte tüm gelişmeler...
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