13 Aralık 2021, Pazartesi
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Önder Karaveli: Futbolcular çok iyi bir reaksiyon gösterdi
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, 4-2 kazanılan Kayserispor maçının ardından konuştu. Karaveli, takımın çok önemli bir reaksiyon gösterdiğini ve bu sayede sahadan 3 puanla ayrıldıklarını ifade etti.