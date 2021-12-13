13 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Önder Karaveli: Futbolcular çok iyi bir reaksiyon gösterdi

Önder Karaveli: Futbolcular çok iyi bir reaksiyon gösterdi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.12.2021 11:50
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, 4-2 kazanılan Kayserispor maçının ardından konuştu. Karaveli, takımın çok önemli bir reaksiyon gösterdiğini ve bu sayede sahadan 3 puanla ayrıldıklarını ifade etti.
Futbolcular çok iyi bir reaksiyon gösterdi
Futbolcular çok iyi bir reaksiyon gösterdi
Formula 1 şampiyonu Verstappen oldu
Formula 1 şampiyonu Verstappen oldu
Bakırköy’de 67 yıllık semt takımı
Bakırköy’de 67 yıllık semt takımı
Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü kim olacak?
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak?
Antalyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta?
Antalyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta?
İşte Sergen Yalçın’ı bitiren 10 hata
İşte Sergen Yalçın'ı bitiren 10 hata
Transferini resmen açıkladı
Transferini resmen açıkladı
Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay mı olacak?
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay mı olacak?
Beşiktaş’ın yeni hocası kim olacak? Resmi açıklama geldi
Beşiktaş'ın yeni hocası kim olacak? Resmi açıklama geldi
Sergen Yalçın istifa etti
Sergen Yalçın istifa etti
Galatasaray’ın UEFA’daki rakipleri belli oldu
Galatasaray'ın UEFA'daki rakipleri belli oldu
Trabzonspor’da Djaniny sevinci! 11’e geri dönüyor
Trabzonspor'da Djaniny sevinci! 11'e geri dönüyor
Daha Fazla Video Göster