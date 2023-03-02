02 Mart 2023, Perşembe
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"Omuz Omuza" kampanyasında Volkan Demirel ve Gökhan Zan depremi anlatırken boğazları düğümlendi
“Asrın felaketi” olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık 2 büyük deprem tüm Türkiye’yi birlik için kenetledi. Bu kapsamda futbol ailesi depremzedeler için "Omuz Omuza" kampanyası düzenledi. Bağışların depremzedeler için aktığı programda depremi yerinde yaşayan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve eski futbolcu Gökhan Zan dehşete düşüren anları boğazları düğümlenerek anlattılar.