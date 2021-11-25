Olympiakos Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Olympiakos FB maçı şifreli mi, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi’nde gruptan çıkma iddiasını sürdüren Fenerbahçe, Yunanistan deplasmanında kritik Olympiakos maçına çıkıyor. Sarı lacivertli ekip bu maçı kazandığı takdirde gruptan çıkma yolunda büyük avantaj yakalayacak. Peki; Olympiakos Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte maçla ilgili detaylar!