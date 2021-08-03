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Olimpiyatlarda jimnastikte ilk madalya | Ferhat Arıcan olimpiyat üçüncüsü

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.08.2021 13:54
28 yaşındaki Arıcan, sekiz sporcunun yer aldığı finalde iyi bir seri çıkarak 15.633 puan aldı. Milli sporcu bu derecesiyle üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı. Bu başarı, Türk jimnastik tarihinde gelen ilk madalya olarak tarihe geçti. Ferhat Arıcan, bu yıl Basel'de paralel barda elde ettiği Avrupa şampiyonluğunun ardından kariyerine olimpiyat üçüncülüğünü eklemeyi başardı.
Ferhat Arıcan olimpiyat üçüncüsü
Ferhat Arıcan olimpiyat üçüncüsü
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