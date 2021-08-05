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Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz paralimpik okçularla buluştu

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Giriş: 05.08.2021 12:12
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz paralimpik okçularla bir araya geldi. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'de okçuluk sporunda dayanışma ve birlik ruhu olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Sel ve yangınla boğuşan ülkemize moral oldu" ifadelerini kullandı.
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