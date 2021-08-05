Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz paralimpik okçularla buluştu

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz paralimpik okçularla bir araya geldi. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'de okçuluk sporunda dayanışma ve birlik ruhu olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Sel ve yangınla boğuşan ülkemize moral oldu" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN