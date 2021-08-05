05 Ağustos 2021, Perşembe
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Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz paralimpik okçularla buluştu
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz paralimpik okçularla bir araya geldi. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'de okçuluk sporunda dayanışma ve birlik ruhu olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Sel ve yangınla boğuşan ülkemize moral oldu" ifadelerini kullandı.