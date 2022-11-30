30 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Olaylı Göztepe-Altay maçı! 19 kişi için tutuklama talebi

Olaylı Göztepe-Altay maçı! 19 kişi için tutuklama talebi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.11.2022 16:11
Olaylı Göztepe-Altay maçıyla ilgili gözaltına alınanlar hakim karşısına çıkacak. Savcılık 19 kişi için tutuklama istedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Olaylı Göztepe-Altay maçı!
Olaylı Göztepe-Altay maçı!
Kulüpleri hangi cezalar bekliyor?
Kulüpleri hangi cezalar bekliyor?
Altay kalecisine saldıran kişi tutuklandı
Altay kalecisine saldıran kişi tutuklandı
Ambulans şoförlerinin görüntüleri ortaya çıktı!
Ambulans şoförlerinin görüntüleri ortaya çıktı!
Favorilerin maçında kazanan çıkmadı!
Favorilerin maçında kazanan çıkmadı!
Potada dev derbi Fenerbahçe’nin!
Potada dev derbi Fenerbahçe'nin!
Göztepe-Altay olay!
Göztepe-Altay olay!
Herve Renard’ın devre arası konuşması!
Herve Renard'ın devre arası konuşması!
Atiba Dünya Kupası tarihine geçti!
Atiba Dünya Kupası tarihine geçti!
Portekiz ikinci yarı vurdu: Ronaldo tarihe geçti
Portekiz ikinci yarı vurdu: Ronaldo tarihe geçti
Brezilya’dan Neymar iddiası: Turnuvayı kapatabilir
Brezilya'dan Neymar iddiası: Turnuvayı kapatabilir
İspanya’dan gövde gösterisi!
İspanya'dan gövde gösterisi!
Daha Fazla Video Göster