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Okan Buruk'tan transfer sözleri: Çalışmalar var

İHA
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Giriş: 22.01.2023 12:12
Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti ve ligde üst üste 9'uncu galibiyetini aldı. Teknik Direktör Okan Buruk, bugün galibiyeti hak eden taraf olduklarını söyledi. Transfer konusunda da konuşan Buruk, "Acelemiz yok ama transfer için çalışmalar var." diyerek detayları aktardı.
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