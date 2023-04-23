Okan Buruk'tan sürpriz tercih! Mauro Icardi oynayacak mı?

Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Ligde lider durumda bulunan ve rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korumak isteyen sarı-kırmızılı ekip 3 puan parolasıyla maça çıkarken; Arjantinli forveti Mauro Icardi'nin durumu belirsizliğini koruyor. Golcü ismi derbi öncesi riske etmek istemeyen Okan Buruk'un bu bölgede Zaniolo'ya forma verebileceği öğrenilirken, maç öncesi 11'ler de netleşmeye başladı.