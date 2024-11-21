Okan Buruk'tan Mauro Icardi açıklaması! Ameliyat ve rehabilitasyon...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbul'da bir otelde yapılan SPOINT Viva İskele Projesi lansmanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Verilen arada hem dinlenme hem de yeniden hazırlanma olduğunu ifade eden Buruk, "Milli takımdaki oyuncuların bir kısmı iki maç oynadı, bir kısmı bir maç oynadı. Oyuncular da döndü, bize katıldılar. Bugün bazılarını dinlendirdik. Hem yenilenme antrenmanı yaptık hem de bir kısmıyla çalıştık. Yarın son antrenmanımızı yapıp, Bodrum'a gideceğiz. Davinson Sanchez biliyorsunuz cezalı olduğu için oynamayacak. Jakobs ve Icardi sakatlıklarından dolayı kadroda olmayacak. Onun dışında tam kadro hazırlandık ve yarın son hazırlığımızı yapıp, deplasmana gidiyoruz. Bodrum FK yeni bir takım. Ligin yeni takımlarından biri. Stat olarak belki tabii ki ligde alışık olduğumuz statların dışında bir statta oynayacağız. Zemini bilmiyorum. Zemin nasıl olacak ama karşımızdaki takım tabii ki özellikle bizim gibi bir takıma karşı ellerindekinin en fazlasını yapmaya çalışacak. Bize odaklı hazırlandılar. Yarın son antrenmanımızı yapıp biz de kendi oyunumuzu, kendi dizilişimiz üzerinden son antrenmanımızı yapıp ondan sonra maçın hazırlığını yapacağız. Ligdeki avantajımız, galibiyet serimiz ve deplasmandaki galibiyet serimiz, kazandığımız puanlar anlamında yine rekorlara doğru gidiyoruz. O yüzden daha yüksek bir şekilde, daha yüksek bir istekle konsantrasyonla bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Daha sonra da perşembe günü maçı AZ Alkmaar maçı bizi bekliyor" diye konuştu.

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