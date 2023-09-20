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Videolar Spor Videoları Okan Buruk'tan maç sonu açıklamaları! Ahaber.com.tr beraberliğin nedenini sordu...

Okan Buruk'tan maç sonu açıklamaları! Ahaber.com.tr beraberliğin nedenini sordu...

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Giriş: 20.09.2023 23:07
Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Kopenhag'ı konuk eden Galatasaray, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-2 bitirerek 1 puanın sahibi oldu. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ahaber.com.tr Okan Buruk’a beraberliğin nedenini sordu….
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