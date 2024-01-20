20 Ocak 2024, Cumartesi
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Okan Buruk'tan Icardi kararı! Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri...
Trendyol Süper Lig 21. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray dev derbie karşı karşıya gelecek. İki takımda da önemli eksiklikler bulunurken Trabzonspor bu sezon derbilerde ortaya koyduğu etkili oyunla Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi yenmeyi başarırken Galatasaray'a karşı mağlup olmuştu. İşte maçın muhtemel 11'leri...