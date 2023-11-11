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Okan Buruk'tan Icardi kararı! İşte Hatayspor-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

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Giriş: 11.11.2023 12:24
Süper Lig'in ilk 11 haftasında 31 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, Bayern Münih maçı dönüşü liderliğini korumak için Hatayspor deplasmanına konuk oluyor. Lider Galatasaray, kazanarak 10 maçlık serisini de sürdürmek isterken; zorlu karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı ekipte eksik bulunmuyor. Oyuncularını maç öncesi uyaran Okan Buruk'un kafasındaki 11'i netleştirdiği öğrenildi. İşte Hatayspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...
İşte Hatayspor-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri
İşte Hatayspor-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri
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