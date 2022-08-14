14 Ağustos 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Okan Buruk'tan Giresunspor maçı sonrası hakeme sert sözler: Galatasaray karşısında bir hakem vardı

Okan Buruk'tan Giresunspor maçı sonrası hakeme sert sözler: Galatasaray karşısında bir hakem vardı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.08.2022 09:11
Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray sahasında Giresunspor'a 1-0 mağlup olurken teknik direktör Okan Buruk karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Buruk "Galatasaray karşısında olan bir hakem vardı. Çok yanlış kararlar verdi. Bu seviyenin altında bir yönetim vardı ama Giresunspor hak etti." ifadelerini kullandı.
Galatasaray karşısında bir hakem vardı
"Galatasaray karşısında bir hakem vardı"
Trabzonspor - Atakaş Hatayspor 1-0
Trabzonspor - Atakaş Hatayspor 1-0
Abdullah Avcı’dan Edin Visca açıklaması
Abdullah Avcı’dan Edin Visca açıklaması
Galatasaray yeni 10 numarasını duyurdu
Galatasaray yeni 10 numarasını duyurdu
Becerileri hayran bıraktı! A Haber’e özel şov
Becerileri hayran bıraktı! A Haber'e özel şov
GOL | Konyaspor 2-4 Vaduz
GOL | Konyaspor 2-4 Vaduz
GOL | Konyaspor 1-4 Vaduz
GOL | Konyaspor 1-4 Vaduz
GOL | Konyaspor 1-3 Vaduz
GOL | Konyaspor 1-3 Vaduz
GOL | Konyaspor 1-2 Vaduz
GOL | Konyaspor 1-2 Vaduz
GOL | Konyaspor 1-1 Vaduz
GOL | Konyaspor 1-1 Vaduz
GOL | Konyaspor 1-0 Vaduz
GOL | Konyaspor 1-0 Vaduz
Trabzonspor’un genç yıldızı Ajax’ta!
Trabzonspor'un genç yıldızı Ajax'ta!
Daha Fazla Video Göster