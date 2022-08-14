Okan Buruk'tan Giresunspor maçı sonrası hakeme sert sözler: Galatasaray karşısında bir hakem vardı

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray sahasında Giresunspor'a 1-0 mağlup olurken teknik direktör Okan Buruk karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Buruk "Galatasaray karşısında olan bir hakem vardı. Çok yanlış kararlar verdi. Bu seviyenin altında bir yönetim vardı ama Giresunspor hak etti." ifadelerini kullandı.