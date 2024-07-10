Okan Buruk'tan Galatasaray taraftarına çağrı: Endişe etmeyin

Galatasaray'ın Avusturya'da yeni sezon hazırlıkları sürerken, teknik direktör Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray taraftarına seslenen Buruk, transfer döneminde taraftarın endişe etmemesi gerektiğini söyledi. Buruk, "En sabırlı olması gereken Galatasaray taraftarı. Transfer için çok çalışıyoruz. Kolay bir şey değil." ifadelerini kullandı.

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