18 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması

Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.01.2023 09:18
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray adını çeyrek finale yazdırdı. Galatasaray’ın tecrübeli teknik adamı Okan Buruk müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu. Buruk transfer gündemlerinde yer alan Sivassporlu Uğur Çiftçi hakkında konuştu.
Okan Buruk’tan flaş transfer açıklaması
Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması
Aboubakar Beşiktaş’ta
Aboubakar Beşiktaş'ta
Galatasaray’da Icardi tehlikesi!
Galatasaray'da Icardi tehlikesi!
Chelsea’den Arsenal’e 100 milyon Euroluk çalım!
Chelsea'den Arsenal'e 100 milyon Euroluk çalım!
Beşiktaş ayrılığı duyurdu
Beşiktaş ayrılığı duyurdu
Aboubakar transferinde mutlu son!
Aboubakar transferinde mutlu son!
Galatasaray’da Icardi seferberliği!
Galatasaray'da Icardi seferberliği!
Fenerbahçe yeni transferine formayı giydirdi
Fenerbahçe yeni transferine formayı giydirdi
Ahmet Ağaoğlu’ndan Abdullah Avcı açıklaması!
Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdullah Avcı açıklaması!
Weghorst gidiyor, gözler Aboubakar’da!
Weghorst gidiyor, gözler Aboubakar'da!
Beşiktaş’tan yeni transfer bombası
Beşiktaş'tan yeni transfer bombası
Fenerbahçe ilk transferini KAP’a bildirdi
Fenerbahçe ilk transferini KAP'a bildirdi
Daha Fazla Video Göster