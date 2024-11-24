Okan Buruk: Maç atmosferi çok zor bir statta oynadık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının Bodrum FK deplasmanında aldığı 1-0’lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Saha şartlarının elverişsiz olduğunu söyleyen Buruk, "Maç atmosferi zor bir statta oynadık. Çimler uzundu, maçtan önce ıslatılmadı. Atmosfer olarak şanssızdık. Çok rüzgâr vardı, bu da oyun kalitesini etkiledi" dedi. Takımının performansına değinen Buruk, "1-0'lık bir sonuç, 2'yi bulabilirdik. Rakibimizin de bir topu son anlarda direkten döndü. Daha iyisini yapabilirdik. 1-0 üstünken rakibimize geçiş şansları verdik. Taktiksel disiplinimizden de ödün verdik" ifadelerini kullandı.

Deneyimli çalıştırıcı, "Bodrum'u tebrik ediyorum, çok iyi mücadele gösterdiler. Rakibimizin gördüğü ikinci sarı kart doğruydu. Rakibimizin mücadelesini takdir ediyorum. Bugün kazanarak en üst puan seviyesine uzandık. Fatih Terim Hoca da maçtaydı. Biz bir aileyiz. Galatasaray bir ailedir. Vefat eden çocuğumuz Yiğit'in resmine golden sonra Batshuayi gelip dokundu. Ona Allah'tan rahmet diliyorum. Galatasaray hiçbir zaman Yiğit'i unutmayacak" sözlerini de dile getirdi.