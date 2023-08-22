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Okan Buruk kararını verdi! Galatasaray Şampiyonlar Ligi için sahada! İşte Molde maçı muhtemel 11'i...

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Giriş: 22.08.2023 16:28
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de evinde Trabzonspor'u mağlup eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde'nin konuğu olacak. İstanbul'a avantajlı bir skorla dönmek isteyen sarı-kırmızılı ekip maç için Norveç'e giderken, kafileye yeni transfer Tete de dahil edildi. Kritik karşılaşma öncesi teknik direktör Okan Buruk'un kafasındaki 11'i de netleştirdiği öğrenildi.
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