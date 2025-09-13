Okan Buruk: “İkinci yarı oyuna ağırlığımızı koyduk"

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Okan Buruk, "İkinci yarı daha çok pozisyona girdik, attığımız gollerle maçı kazandık. Bu galibiyeti Taçsız Kral için armağan ediyoruz" dedi. Buruk, kulübeden gelen oyuncuların hazır olmasının kendisi için mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. Sakatlığı bulunan Victor Osimhen ve hazır olmayan Mauro Icardi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Buruk, Arjantinli futbolcuyu sağlıklı şekilde hazır hale getirmenin önemine değindi. Ayrıca Buruk, A Milli Erkek Basketbol Takımı’na final yolunda başarılar diledi ve “Kupayı ülkemize getireceklerine yüzde 100 inanıyorum” ifadelerini kullandı.

