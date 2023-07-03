Ofsayt kuralı değişecek mi? Vücudun tamamını çizgiyi geçmesi test edilecek

FİFA, futbolda sık sık tartışılan konuların başında gelen ofsayt kuralı ile ilgili bir güncelleme yapmayı planlıyor. Henüz test aşamasında olan uygulamada, oyuncunun tüm vücudunun çizgiyi geçmiş olması gerekecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN