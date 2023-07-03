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Ofsayt kuralı değişecek mi? Vücudun tamamını çizgiyi geçmesi test edilecek

A Haber
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Giriş: 03.07.2023 14:42
FİFA, futbolda sık sık tartışılan konuların başında gelen ofsayt kuralı ile ilgili bir güncelleme yapmayı planlıyor. Henüz test aşamasında olan uygulamada, oyuncunun tüm vücudunun çizgiyi geçmiş olması gerekecek.
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