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Nihat Özdemir açıkladı! "Maç ertelememiz söz konusu değil"

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Giriş: 21.12.2020 21:28
Güncelleme:21.12.2020 21:28
TFF, liglerin ikinci yarısında yeni tip koronavirüsü (Covid-19) nedeniyle takımların sahaya çıkamaması halinde hükmen mağlup sayılacağını açıkladı. Konuyla ilgili detayları hakkında A Spor'a konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Kulüpler altyapıdan ne kadar oyuncu alabiliyorlarsa alsınlar önlerini açtık. Kulüpler 9 oyuncu ile çıkıp oynayabilir maddesini getirdik. Herhangi bir maç ertelememiz söz konusu değil. Takımları rahatlatacak bütün kararları aldık." dedi.
Nihat Özdemir açıkladı! Maç ertelememiz söz konusu değil
Nihat Özdemir açıkladı! "Maç ertelememiz söz konusu değil"
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