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Nicolo Zaniolo gerçeği ortaya çıktı! Dev transferin arkasında o isim var...

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Giriş: 07.03.2023 11:05
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bu sezon yaptığı yıldız transferlerle adından söz ettiren sarı-kırmızılıların son hamlesi de Nicolo Zaniolo olmuştu. Hazırlık maçlarında gösterdiği performansla şimdiden taraftarın beğenisini kazanan İtalyan yıldız oyuncunun transferiyle ilgili ilginç detay ortaya çıktı.
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