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Nefesler tutuldu 85 milyon tek yürek! Berlin'de her yer kırmızı-beyaz

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.07.2024 18:53
Türkiye bugün tamam mı devam mı maçına çıkacak. A milli takımı Euro 2024 çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak. Kader maçının öncesinde hazırlıklar ne aşamada milli takımın morali ve oradaki atmosfer nasıl? Tüm merak edilenleri ve daha fazlasını A Spor muhabiri Emre Kaplan A Haber canlı yayınında aktardı. İşte detaylar…
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