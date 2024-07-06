Nefesler tutuldu 85 milyon tek yürek! Berlin'de her yer kırmızı-beyaz

Türkiye bugün tamam mı devam mı maçına çıkacak. A milli takımı Euro 2024 çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak. Kader maçının öncesinde hazırlıklar ne aşamada milli takımın morali ve oradaki atmosfer nasıl? Tüm merak edilenleri ve daha fazlasını A Spor muhabiri Emre Kaplan A Haber canlı yayınında aktardı. İşte detaylar…

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