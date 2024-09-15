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Murat Uluç: “Transfer yasağımız olmasa futbolu bırakırım”

Murat Uluç: “Transfer yasağımız olmasa futbolu bırakırım”

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 12:05
Altay'ın 43 yaşındaki golcüsü Murat Uluç, siyah-beyazlı kulübün eksiklerinin olduğu için futbola devam ettiğini, transfer yasağının kalkması halinde ise tekrar futbolu bırakacağını söyledi.
Transfer yasağımız olmasa futbolu bırakırım
“Transfer yasağımız olmasa futbolu bırakırım”
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