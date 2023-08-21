Motosiklet tutkunu Alparslan Davran 6 yaşında Türkiye’yi temsil etti

Alparslan Davran 6 yaşında bir motosiklet tutkunu. Babasını örnek alarak çıktığı bu spor yolculuğunda yarışlara katılarak Türkiye'yi temsil ediyor ve yaşından büyük başarılar elde ediyor.

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