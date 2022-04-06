06 Nisan 2022, Çarşamba
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Mohamed Elneny transferinde beklenen gelişme! İngiliz basını yazdı! Arsenal'den ayrılacak
Adı bir süredir Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan Mohamed Elneny'de flaş bir gelişme yaşandı. Arsenal ile sözleşmesi bitecek olan oyuncunun sezon sonunda İngiliz ekibinden ayrılacağı ifade edildi.