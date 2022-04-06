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Mohamed Elneny transferinde beklenen gelişme! İngiliz basını yazdı! Arsenal'den ayrılacak

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Giriş: 06.04.2022 09:34
Adı bir süredir Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan Mohamed Elneny'de flaş bir gelişme yaşandı. Arsenal ile sözleşmesi bitecek olan oyuncunun sezon sonunda İngiliz ekibinden ayrılacağı ifade edildi.
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