Mısırlı teknik adam Adham El-Selhadar gole sevinirken hayatını kaybetti!

Mısır 2. Ligi'nde takımı El Magd'ın, El Zarqa karşısında 90+2'de öne geçtiği gole sevinirken kalp krizi geçiren teknik direktör Adham El-Selhadar hayatını kaybetti. El Magd kulübünde 3 günlük yas ilan edildi ve oyunculara izin verildi. Kulübün bir sonraki maçı da ertelendi.