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Mısırlı teknik adam Adham El-Selhadar gole sevinirken hayatını kaybetti!

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Giriş: 05.12.2021 15:00
Mısır 2. Ligi'nde takımı El Magd'ın, El Zarqa karşısında 90+2'de öne geçtiği gole sevinirken kalp krizi geçiren teknik direktör Adham El-Selhadar hayatını kaybetti. El Magd kulübünde 3 günlük yas ilan edildi ve oyunculara izin verildi. Kulübün bir sonraki maçı da ertelendi.
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