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Milli tekvandocular Konya’dan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na uğurlandı

Milli tekvandocular Konya’dan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na uğurlandı

İHA
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Giriş: 04.08.2024 14:14
Milli tekvandocu Nafia Kuş, Hatice Kübra İlgün ve Merve Dinçel Konya’dan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na uğurlandı.
Milli tekvandocular Olimpiyat Oyunları’na uğurlandı
Milli tekvandocular Olimpiyat Oyunları’na uğurlandı
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