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Milli Takım gurbetçileri sokağa döktü! Millilerin zaferini Avrupa’da kutladılar

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 03.07.2024 09:09
Son dakika haberleri... Avrupa'da da sokaklar kırmızı beyaz renklere büründü. On binlerce gurbetçi, millilerin zaferini sabahın ilk ışıklarına kadar kutladı.
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Milli Takım gurbetçileri sokağa döktü!
Milli Takım gurbetçileri sokağa döktü!
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