25 Haziran 2022, Cumartesi
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Milli haltercilerden 40 günde 64 madalya
Halter Milli Takımları, Büyükler Avrupa, Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 40 günde 18'i altın 64 madalya kazanarak dünya halter camiasında dikkatleri üzerine çekti.