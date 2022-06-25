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Milli haltercilerden 40 günde 64 madalya

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Giriş: 25.06.2022 13:14
Halter Milli Takımları, Büyükler Avrupa, Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 40 günde 18'i altın 64 madalya kazanarak dünya halter camiasında dikkatleri üzerine çekti.
Milli haltercilerden 40 günde 64 madalya
Milli haltercilerden 40 günde 64 madalya
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