Milli Futbolcu Ahmet Çalık'ın cenazesi göz yaşları içinde teslim alındı | Ahmet Çalık'ın ölümünde acı detay herkesi şoke etti!

Konyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki milli futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Futbolcu Ahmet Çalık’ın Konya’dan Ankara’ya nikah günü almak için geldiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, kaza saat 09.00 sıralarında Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi’nde meydana gelmişti. Konyaspor’da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu Ahmet Çalık’ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanmıştı. Kaza sonucu Ahmet Çalık olay yerinde yaşamını yitirmişti. Çalık’ın ailesinden Çalık’ın Konya’dan Ankara’ya nikah günü almak için geldiği bilgisi öğrenildi.