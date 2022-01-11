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Milli Futbolcu Ahmet Çalık'ın cenazesi göz yaşları içinde teslim alındı | Ahmet Çalık'ın ölümünde acı detay herkesi şoke etti!

İHA
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Giriş: 11.01.2022 14:21
Güncelleme:11.01.2022 14:21
Konyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki milli futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Futbolcu Ahmet Çalık’ın Konya’dan Ankara’ya nikah günü almak için geldiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, kaza saat 09.00 sıralarında Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi’nde meydana gelmişti. Konyaspor’da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu Ahmet Çalık’ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanmıştı. Kaza sonucu Ahmet Çalık olay yerinde yaşamını yitirmişti. Çalık’ın ailesinden Çalık’ın Konya’dan Ankara’ya nikah günü almak için geldiği bilgisi öğrenildi.
Milli Futbolcu Ahmet Çalık’ın cenazesi göz yaşları içinde teslim alındı
Milli Futbolcu Ahmet Çalık'ın cenazesi göz yaşları içinde teslim alındı
Ahmet Çalık’ın ardından gözyaşlarını tutamadı!
Ahmet Çalık'ın ardından gözyaşlarını tutamadı!
Ahmet Çalık’ın kaza anı görüntüleri ortaya çıktı!
Ahmet Çalık’ın kaza anı görüntüleri ortaya çıktı!
Kaza nasıl meydana geldi?
Kaza nasıl meydana geldi?
Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti
Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti
Ahmet Çalık trafik kazası olay yerinden canlı yayın
Ahmet Çalık trafik kazası olay yerinden canlı yayın
Konyasporlu Ahmet Çalık öldü mü?
Konyasporlu Ahmet Çalık öldü mü?
Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti!
Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti!
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