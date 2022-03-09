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MHK'nin hakem kararının perde arkasında ne var? Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve diğer 10 hakem neden listeden çıkarıldı?

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Giriş: 09.03.2022 12:06
Merkez Hakem Kurulu (MHK) dün aldığı radikal bir kararla 13 hakemin sezon sonuna kadar düdüklerini astı. Futbolda büyük ses getiren olayın perde arkasında yer alan iddialar, ortalığı karıştıracak türden. Cüneyt Çakır gibi gerek Şampiyonlar Ligi'nde gerekse de Dünya Kupası'nda isim yapmış bir hakem artık maç yönetemeyecek. Sabah Gazetesi'nin usta yazarları ve eski hakemler Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar konuya ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. İşte sezon sonuna kadar Türk futbolunu bir hayli meşgul edecek kararın yansımaları...
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