03 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Meydanlarda milli maç coşkusu!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.07.2024 00:25
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Türkiye Avusturya ile karşılaştı. Maltepe meydanda kurulan dev ekranda vatandaşlar milli maçı coşkuyla izledi. Maçı izlemeye gelen taraftarlar, "Arkadaşlarımla birlikte geldik. Golümüzü attık, çok mutluyum. Maltepeli olarak gurur duyuyoruz Türkiye ile" dedi. İşte o görüntüler...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çeyrek finali oyun havasıyla kutladılar!
Çeyrek finali oyun havasıyla kutladılar!
Zafer gecesi! Çeyrek finaldeyiz...
Zafer gecesi! Çeyrek finaldeyiz...
Bizim çocuklar düğünün önüne geçti!
Bizim çocuklar düğünün önüne geçti!
Türkiye EURO 2024’te çeyrek finalde!
Türkiye EURO 2024'te çeyrek finalde!
Meydanlarda milli maç coşkusu!
Meydanlarda milli maç coşkusu!
Türk taraftarlar Leipzig’i kırmızı-beyaza boyadı!
Türk taraftarlar Leipzig'i kırmızı-beyaza boyadı!
Almanya’da hedef çeyrek final!
Almanya'da hedef çeyrek final!
Türk taraftarlardan çeyrek final heyecanı!
Türk taraftarlardan çeyrek final heyecanı!
Bizim çocukların Avusturya maçına hazırlığı devam ediyor!
Bizim çocukların Avusturya maçına hazırlığı devam ediyor!
Bizim Çocuklar Avusturya maçının hazırlıklarına başladı
Bizim Çocuklar Avusturya maçının hazırlıklarına başladı
Euro 2024’te son 16 heyecanı!
Euro 2024'te son 16 heyecanı!
Euro 2024’te son 16 turu eşleşmeleri!
Euro 2024'te son 16 turu eşleşmeleri!
Daha Fazla Video Göster