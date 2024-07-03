Meydanlarda milli maç coşkusu!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Türkiye Avusturya ile karşılaştı. Maltepe meydanda kurulan dev ekranda vatandaşlar milli maçı coşkuyla izledi. Maçı izlemeye gelen taraftarlar, "Arkadaşlarımla birlikte geldik. Golümüzü attık, çok mutluyum. Maltepeli olarak gurur duyuyoruz Türkiye ile" dedi. İşte o görüntüler...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN