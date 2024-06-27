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Meydanlarda gol sevinci! Milli maçta gol anında sevinç çığlıklarına boğuldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.06.2024 01:24
Edirne'de vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu üçüncü maçında Çekya ile yaptığı karşılaşmayı kurulan dev ekranlardan seyredip, gol esnasında sevinç çığlıklarına boğuldu.
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Meydanlarda gol sevinci!
Meydanlarda gol sevinci!
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