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Mete Gazoz dünya şampiyonu oldu

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Giriş: 06.08.2023 17:14
Milli sporcu Mete Gazoz, Almanya'da düzenlen Dünya Şampiyonası'nın klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı.
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Mete Gazoz dünya şampiyonu oldu
Mete Gazoz dünya şampiyonu oldu
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