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Mesut Özil'e saldırının cezası belli oldu! Çete üyelerine 100 yıl hapis
Mesut Özil, 2019'da İngiltere'de bir hırsızlık çetesinin üyeleri tarafından saldırıya uğramıştı. Mesut Özil ve Kolesinac'ı soymaya çalışan hırsızların yargılandığı davada karar verildi. A Haber muhabiri Alpaslan 8 kişilik çetenin üyelerine toplam 100 yıldan fazla hapis cezası verildiğini ifade etti.