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Mesut Özil resmen Medipol Başakşehir'de!

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.07.2022 18:02
Başakşehir'den son dakika transfer paylaşımı geldi. Kulüp twitter hesabından başkan Göksel Gümüşdağ'ın Mesut Özil ile ilgili daha önce söylediği sözleri paylaştı. Bu paylaşım Mesut Özil'le anlaşma sağlandı şeklinde yorumlandı. Fenerbahçe Kulübü, deneyimli futbolcu Mesut Özil ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu. Gelen son dakika haberine göre Medipol Başakşehir, Mesut Özil'i kadrosuna kattığını açıkladı.
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