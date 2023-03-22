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Mesut Özil futbolu bıraktığını açıkladı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.03.2023 15:12
Başakşehirli futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını duyurdu. Özil, "Son zamanlarda, yaşadığım bazı sakatlıkların da etkisiyle, futbolun büyük sahnesine veda etme zamanımın geldiği daha net anlaşıldı." ifadelerini kullandı.
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