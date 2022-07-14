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Mesut Özil Başakşehir'e imza attı! Basın toplantısında Fenerbahçe açıklaması

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.07.2022 13:07
Fenerbahçe'de kadro dışı kaldıktan sonra sözleşmesi feshedilen Mesut Özil, İstanbul ekibi Başakşehir ile anlaştı. Düzenlenen imza töreniyle basın karşısına geçen Özil, Fenerbahçe hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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