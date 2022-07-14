14 Temmuz 2022, Perşembe
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Mesut Özil Başakşehir'e imza attı! Basın toplantısında Fenerbahçe açıklaması
Fenerbahçe'de kadro dışı kaldıktan sonra sözleşmesi feshedilen Mesut Özil, İstanbul ekibi Başakşehir ile anlaştı. Düzenlenen imza töreniyle basın karşısına geçen Özil, Fenerbahçe hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.