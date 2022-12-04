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Messi yine mest etti! Arjantin çeyrek finalde! Avustralya'nın çabaları sonuçsuz kaldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.12.2022 12:10
2022 Dünya Kupası son 16 turu maçında C Grubu lideri Arjantin, D Grubu 2.'si Avustralya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan Tangolcular, adını çeyrek finale yazdırdı. Arjantin'e galibiyeti getiren golleri Messi ve Alvarez kaydetti. Okyanusya temsilcisinin son dakikalarda kurduğu baskı üst tur için yeterli olmadı. Arjantin üst turda Hollanda ile yarı final mücadelesi verecek.
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