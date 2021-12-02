02 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Messi Altın Top'u kazandı ama başı dertte

Messi Altın Top'u kazandı ama başı dertte

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.12.2021 14:06
Yılın en iyi futbolcusu ödülünü 7. kez kazanarak tarihe geçen Messi'nin başı saha dışında dertte. Barcelona'dan PSG'ye flaş bir şekilde transfer olan Lionel Messi'nin saha dışında başı dertte... Arjantinli yıldızın ticari anlamda yatırım yaptığı biliniyor. Messi'nin Barcelona kentinde 30 milyon euro'ya satın aldığı oteli için yıkım kararı olduğu ortaya çıktı.
Messi Altın Top’u kazandı ama başı dertte
Messi Altın Top'u kazandı ama başı dertte
Farioli Fenerbahçe ile anlaştı mı?
Farioli Fenerbahçe ile anlaştı mı?
Hatayspor Eyüpspor maçında ilginç an
Hatayspor Eyüpspor maçında ilginç an
İrfan Can Kahveci’nin saldırı görüntüleri ortaya çıktı
İrfan Can Kahveci'nin saldırı görüntüleri ortaya çıktı
Fenerbahçe’den kritik hamle!
Fenerbahçe'den kritik hamle!
Medipol Başakşehir ZTK’ya veda etti
Medipol Başakşehir ZTK'ya veda etti
Fenerbahçe İzmir’de yara aldı
Fenerbahçe İzmir'de yara aldı
2021 Ballon d’Or ödülünün sahibi Lionel Messi
2021 Ballon d'Or ödülünün sahibi Lionel Messi
Beşiktaş’ta Larin gelişmesi! Teklif var ısrar yok
Beşiktaş'ta Larin gelişmesi! Teklif var ısrar yok
Fenerbahçe’de Luiz Gustavo sevinci! Sahalara dönüyor
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sevinci! Sahalara dönüyor
Pereira’dan taraftarı çıldırtan açıklama
Pereira'dan taraftarı çıldırtan açıklama
Toroğlu’dan eleştiri! Başı kesilmiş tavuklar gibi...
Toroğlu'dan eleştiri! "Başı kesilmiş tavuklar gibi..."
Daha Fazla Video Göster