Messi Altın Top’u kazandı ama başı dertte

Yılın en iyi futbolcusu ödülünü 7. kez kazanarak tarihe geçen Messi'nin başı saha dışında dertte. Barcelona'dan PSG'ye flaş bir şekilde transfer olan Lionel Messi'nin saha dışında başı dertte... Arjantinli yıldızın ticari anlamda yatırım yaptığı biliniyor. Messi'nin Barcelona kentinde 30 milyon euro'ya satın aldığı oteli için yıkım kararı olduğu ortaya çıktı.