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Mersin'de terör yuvalarına şafak baskını! PKK, FETÖ ve DEAŞ'ın finans kaynağına operasyon

A Haber
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Giriş: 13.09.2023 09:13
Son dakika haberine göre Mersin'de silahlı terör örgütü DEAŞ, PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyon başlatıldı. 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.
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