10 Ocak 2024, Çarşamba
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Mauro Icardi'nin yanına dünya yıldızı! Okan Buruk onayı verdi
Bu sezon üç kulvarda mücadele eden Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosundaki eksik bölgelere takviyeler yapmak istiyor. Bu bağlamda devre arası transfer çalışmalarında sıcak günler geçiren Cimbom, Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin yanına çilek transferi yapmaya hazırlanıyor.