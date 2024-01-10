Mauro Icardi'nin yanına dünya yıldızı! Okan Buruk onayı verdi

Bu sezon üç kulvarda mücadele eden Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosundaki eksik bölgelere takviyeler yapmak istiyor. Bu bağlamda devre arası transfer çalışmalarında sıcak günler geçiren Cimbom, Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin yanına çilek transferi yapmaya hazırlanıyor.