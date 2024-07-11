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Masak'ın raporunda Sneijder detayı! Sneijder kara para aklayan şirketin ortağı mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.07.2024 18:07
Uluslararası organize suç örgütü "Comanchero" dosyasında yeni gelişme yaşandı. Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder'in de örgütle bağlantısı ortaya çıktı. Masak hazırladığı raporda Hollandalı dünya yıldızının, kara para aklayan bir şirketin gizli ortağı olduğu iddia edildi.
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