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Mario Balotelli İtalya'da kaza yaptı! Araç hurdaya döndü yıldız isim hastaneye kaldırıldı

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Giriş: 24.11.2023 09:20
Adana Demirspor'un İtalyan forveti Mario Balotelli, ülkesinde kaza yaptı. Balotelli'nin kullandığı otomobil hurdaya dönerken, alkol testine girmeyi reddeden yıldız futbolcu ambulansla hastaneye götürüldü.
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