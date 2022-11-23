Manchester United Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini feshetti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiklerini duyurdu. 37 yaşındaki futbolcu, kulüp sahipleri ve teknik direktörü hakkında olumsuz ifadeler içeren bir röportaja imza atmıştı.