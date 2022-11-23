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Manchester United Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini feshetti

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Giriş: 23.11.2022 10:24
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiklerini duyurdu. 37 yaşındaki futbolcu, kulüp sahipleri ve teknik direktörü hakkında olumsuz ifadeler içeren bir röportaja imza atmıştı.
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