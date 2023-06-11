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Manchester City’nin zaferi İngiltere basınında

A Haber
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Giriş: 11.06.2023 11:30
İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalini, İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0'lık skorla mağlup eden İngiltere'nin Manchester City takımı kazandı. Manchester City'nin kupa zaferinin İngiltere'deki yankılarını A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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