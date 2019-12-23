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23.12.2019
Maçın ortasında futbolcular bir anda kendilerini yere attı! İlginç görüntüler |Video
Ev sahibi ekip 3-0 önde olduğu karşılaşmanın 53 dakikasında bir anda hakemin düdüğüyle tüm futbolcular kendilerini yere attı. Tanzanya'da oynanan futbol maçında sahayı bir anda basan arıları gören hakem maçı durdurdu. O esnada saha içerisinde ve yedek kulübesindeki futbolcuların arılardan korunmak için kendilerini yere attıkları gözlemlendi. İşte o ilginç görüntüler.
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