Maçın ortasında futbolcular bir anda kendilerini yere attı! İlginç görüntüler |Video

Ev sahibi ekip 3-0 önde olduğu karşılaşmanın 53 dakikasında bir anda hakemin düdüğüyle tüm futbolcular kendilerini yere attı. Tanzanya'da oynanan futbol maçında sahayı bir anda basan arıları gören hakem maçı durdurdu. O esnada saha içerisinde ve yedek kulübesindeki futbolcuların arılardan korunmak için kendilerini yere attıkları gözlemlendi. İşte o ilginç görüntüler.