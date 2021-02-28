Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı canlı yayında değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Maç berabere biterse iki tarafa da yaramayacak, öyle bir maç" şeklinde konuştu.

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