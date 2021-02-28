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"Maç berabere biterse..." Erman Toroğlu Trabzonspor - Fenerbaçhe maçının ilk yarısını canlı yayında değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 28.02.2021 20:28
Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı canlı yayında değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Maç berabere biterse iki tarafa da yaramayacak, öyle bir maç" şeklinde konuştu.
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Maç berabere biterse...
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