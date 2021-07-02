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Lionel Messi'ye 15 yıllık kontrat teklifi! İlginç maddeler...

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Giriş: 02.07.2021 12:05
Güncelleme:02.07.2021 12:07
Barcelona ile sözleşmesi sone eren Lionel Messi'ye ilk teklif geldi. Çarşamba gece yarısından itibaren serbest oyuncu statüsünde olan Lionel Messi tarihin en tuhaf belki de en komik sözleşme teklifini aldı. Kendisini dünyanın en kötü futbol takımı olarak tanımlayan “Íbis Sport Club” Arjantinli yıldıza ilginç maddeler içeren 15 yıllık bir kontrat önerdi. İşte detaylar...
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